«Есть все необходимое»: Шаляпин заявил о готовности к собственным похоронам Прохор Шаляпин рассказал о готовности к собственным похоронам после смерти Пьера Нарцисса

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин рассказал Пятому каналу о подготовке к своим похоронам. По его словам, он уже собрал необходимые средства для проведения ритуала. Это заявление исполнитель сделал на фоне скоропостижной смерти музыканта Пьера Нарцисса.

У меня есть все необходимое. У меня есть мама, у меня есть какие-то запасы, — рассказал певец.

Также он обратил внимание на то, что в России нет «культуры ухода». Шаляпин уверен, что каждый человек должен задумываться о своей смерти и готовиться к ней заранее.

Каждый человек должен думать о своем уходе. Родственники и друзья должны иметь какие-то деньги. У нас уходят известные звезды и народные артисты, а у них не оказывается средств даже на место на кладбище, — считает Шаляпин.

Ранее Шаляпина заподозрили в убийстве жены-миллионерши. По мнению гостей программы «На самом деле», он мог отравить Татьяну Дэвис ради денег. Она умерла после того, как заболела коронавирусом в сентябре 2021 года.