«Есть судебный приказ»: адвокат Мамаевой о разбирательстве с футболистом
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:12, 18 августа 2021
Алана МамаеваФото: alana_mamaeva/instagram.com
Читайте нас в Google Новости
Адвокат Аланы Мамевой, экс-жены полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, Вадим Лялин рассказал об уже действующем судебном приказе в разбирательстве с футболистом. Слова правозащитника передаёт 5-tv.ru.
Сторона истца до сегодняшнего дня не знала, что уже есть судебный приказ о взыскании с господина Мамаева четверти всех его доходов, и уже возбуждено исполнительное производство в отношении указанного судебного приказа и Павла Мамаева, — заявил Лялин.
Адвокат Мамаевой подчеркнул, что ошарашенные приказом о взыскании доходов с футболиста представители спортсмена в суде показали свою неподготовленность и некомпетентность. По словам Лялина, юристы Мамаева пытались заключить мировое соглашение по вопросам алиментов и раздела имущества, однако предложенный ими договор Вадим назвал «формальностью» с «пустыми графами». На суде, который состоится в день рождения футболиста 17 сентября, сторона Мамаевой будет требовать суд улучшить жилищные условия детей и определить соразмерные алименты.
Ранее Алана Мамаева обвинила экс-супруга в попытке отобрать у неё дочь и обратилась в суд с встречным иском, в котором потребовала определить место проживания дочери с ней и установить алименты.