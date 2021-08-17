«Есть судебный приказ»: адвокат Мамаевой о разбирательстве с футболистом

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Актриса Елена Проклова купила в Сочи четыре однокомнатные квартиры и превратила их в одни многомиллионные апартаменты с видом на море. Общая площадь недвижимости составила 120 квадратных метров, пишет KP.RU.

Проклова выбрала многоэтажку в центре Сочи и выкупила четыре квартиры, которые располагались на одной площадке. Дизайнеры сделали из них апартаменты, в которых у актрисы теперь две спальни, столовая, совмещённая с...