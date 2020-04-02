Esquire выпустил проект о стендапе в России

https://static.news.ru/photo/e09ad760-74eb-11ea-8993-fa163e074e61_660.jpg Фото: esquire.ru

Российская версия журнала Esquire выпустила проект, посвящённый российской стендап-сцене. В него вошла серия лонгридов и интервью, а также выступлений известных комиков.

Программа знакомит читателей с юмористами, а её авторы пытаются выяснить, о чём сейчас можно шутить, должен ли артист быть весёлым и как на стендап в России влияет политика.

В последние пару лет Россию захлестнула волна стендапа, классического американского жанра. За это время стендап-комики перебрались из подвальных баров на федеральное ТВ, а их YouTube-проекты набирают десятки миллионов просмотров, — сообщает редакция.

Проект рассказывает о юмористах, среди которых Нурлан Сабуров, Юлия Ахмедова, Денис Чужой, Саша Малой и Расул Чабдаров.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис «КиноПоиск HD» опубликовал тизер сериала «101 способ на*** себе». Продюсерами проекта выступили российские юмористы Сергей Светлаков и Александр Незлобин.