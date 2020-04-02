Esquire выпустил проект о стендапе в России

Российская версия журнала Esquire выпустила проект, посвящённый российской стендап-сцене. В него вошла серия лонгридов и интервью, а также выступлений известных комиков.
Программа
В последние пару лет Россию захлестнула волна стендапа, классического американского жанра. За это время стендап-комики перебрались из подвальных баров на федеральное ТВ, а их YouTube-проекты набирают десятки миллионов просмотров, — сообщает редакция.
Проект рассказывает о юмористах, среди которых Нурлан Сабуров, Юлия Ахмедова, Денис Чужой, Саша Малой и Расул Чабдаров.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис «КиноПоиск HD» опубликовал тизер сериала «101 способ на*** себе». Продюсерами проекта выступили российские юмористы Сергей Светлаков и Александр Незлобин.
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