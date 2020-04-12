«Если выпиваешь — надо закусывать»: юморист чуть не умер от потери крови

https://static.news.ru/photo/d14ba6ae-7c89-11ea-b54a-fa163e074e61_660.jpg Александр Морозов Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Юморист Александр Морозов рассказал, что несколько недель назад почувствовал резкое недомогание, после чего рухнул в обморок у себя в квартире, где находился один.

Уже в больнице артист узнал от врачей, что ему повезло, так как он мог умереть от потери крови.

И добавили: если выпиваешь — надо закусывать. А у меня к тому же открылась язва, — отметил Морозов.

По его словам, только спустя несколько дней после операции пришло осознание, что он «прогулялся по краешку». Уже дома Морозов пошутил, что жизнь ему спас Петросян, врач — однофамилец известного юмориста.

Дружба с коллегой помогла артисту начать следить за здоровьем и отказаться от курения, алкоголя и газировки.

Я очень люблю пиво, я же саратовский, мы этого напитка могли литрами выпивать, — признался Морозов.

Однако он отметил, что сейчас ограничивается «одной баночкой».

Также юморист решил заняться своим телом: раньше при росте 164 см он весил 135 кг. После неудачного эксперимента с кольцом на желудок Морозов решился на шунтирование. Сейчас его вес находится в пределах 100 кг, а цель — ещё минус 20 кг. Однако во время карантина артист расслабился и выполняет упражнения не регулярно.

Мне лишь бы ничего не делать, балдеть и кайф получать, — смеётся он.

В эфире программы «Ты не поверишь!» от также признался , что после похудения он избавится от лишней кожи и вернётся на экраны.

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