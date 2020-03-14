https://static.news.ru/photo/68c43f8e-6577-11ea-aaf7-fa163e074e61_660.jpg Оксана Самойлова и Джиган Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Родители четырёх детей Денис Устименко-Вайнштейн, он же Джиган, и Оксана Самойлова до сих пор живут на деньги, которые зарабатывают эскортом. Причём уроженец Одессы зарабатывает меньше уроженки Ухты.

Об этом сообщает «Экспресс-газета».

По нашим данным, Оксана Самойлова эскортит по сей день. И да, Джиган эскортит тоже, впрочем, это ни для кого не новость. В тусовке об этом давно известно, — цитирует издание свой источник.

Отмечается, что желание Джигана вымолить прощение у супруги, с которой он оформил отношения 12.12.2012 года, объясняется тем, что его карьера идёт на спад и якобы с деньгами у него всё очень плохо. А тут ещё и лечение в клинике для наркоманов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Алёны Водонаевой Екатерина Гордон готова помочь жене Джигана с лишением мужа родительских прав. Она пристально следит за происходящими в семье рэпера событиями и уверена, что у Оксаны Самойловой получится оставить детей без отца. Но при этом Гордон советует жене музыканта не спешить с решением, а пока только ограничить мужа в общении с детьми.