Ещё одного актёра «Великолепного века» могут посадить в тюрьму

https://static.news.ru/photo/be101828-c6a7-11ea-81de-fa163e074e61_660.jpgФото: Кадр из сериала «Великолепного века»/kinopoisk.ru
Турецкого актёра Озана Гювена могут посадить в тюрьму на 13 лет за избиение подруги.
Как сообщает Sabah, на звезду сериала «Великолепный век» пожаловалась его подруга Дениз Булусуз. Она заявила в прокуратуру на насильственные действия со стороны Гювена, в том числе на «ограничение личной свободы» и «умышленное нанесение телесных повреждений». Её обращение было передано в уголовный суд первой инстанции. Слушание по делу назначили на 21 января. Актёру может грозить от трех до 13 с половиной лет тюрьмы.
Накануне в Сети появилось фото Булусуз с ушибленным глазом и синяком после нападения Гювена. Актёр также опубликовал своё фото с ссадинами, которые нанесла ему девушка. По её словам, драка произошла в его дома 13 июня в доме Гювена. Артист заявил, что «насилие не может быть оправдано ни в какой форме», но в данном случае его вины здесь нет.
Это уже второй случай, когда актёру популярного исторического сериала «Великолепный век» грозит тюремное заключение. В феврале 2020 года актёр Аднан Коч, исполнивший в сериале роль Бехрама-паши был приговорён к 16 годам тюрьмы.
Коч был осуждён по ряду обвинений, среди которых оказание вооружённого сопротивления полиции, захват заложников и незаконное ношение огнестрельного оружия. Полиция задержала артиста и пятерых других подозреваемых в марте 2018 года во время проведения антинаркотической операции. Преступники оказали вооружённое сопротивление, попытались избавиться от улик и намеревались захватить сотрудников правоохранительных органов, ранив шестерых полицейских, писал NEWS.ru.