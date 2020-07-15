Ещё одного актёра «Великолепного века» могут посадить в тюрьму

Как сообщает Sabah, на звезду сериала «Великолепный век» пожаловалась его подруга Дениз Булусуз. Она заявила в прокуратуру на насильственные действия со стороны Гювена, в том числе на «ограничение личной свободы» и «умышленное нанесение телесных повреждений». Её обращение было передано в уголовный суд первой инстанции. Слушание по делу назначили на 21 января. Актёру может грозить от трех до 13 с половиной лет тюрьмы.

Накануне в Сети появилось фото Булусуз с ушибленным глазом и синяком после нападения Гювена. Актёр также опубликовал своё фото с ссадинами, которые нанесла ему девушка. По её словам, драка произошла в его дома 13 июня в доме Гювена. Артист заявил, что «насилие не может быть оправдано ни в какой форме», но в данном случае его вины здесь нет.

Ozan GÃ¼ven ve Deniz Bulutsuzâun Adli TÄ±p Kurumu raporu tamamlandÄ±: Bulutsuz'daki bulgular basit tÄ±bbi mÃ¼dahale ile giderilebilecek kadar hafif deÄil https://t.co/MPn6HyI7Mz pic.twitter.com/tHHEdKVGW6 — T24 (@t24comtr) July 10, 2020

Это уже второй случай, когда актёру популярного исторического сериала «Великолепный век» грозит тюремное заключение. В феврале 2020 года актёр Аднан Коч, исполнивший в сериале роль Бехрама-паши был приговорён к 16 годам тюрьмы.