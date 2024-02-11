Еще один концерт Xolidayboy в России отменили Концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за день до выступления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Xolidayboy

Российский рэпер Xolidayboy (Иван Минаев) не выступит в Нижнем Новгороде 11 февраля, мероприятие отменили за день до концерта, сообщили организаторы на странице «ВКонтакте», не объяснив причины. До этого концерт в городе перенесли, а другие несколько выступлений музыканта были отменены. Предполагалось, что причиной стали его слова об Украине и внешний вид.

Концерт исполнителя Xolidayboy, запланированный на 11 февраля, отменен. Возврат билетов осуществляется у билетных операторов и в онлайн-кассах, в которых куплены билеты, — отмечается в заявлении.

Концерт в Нижнем Новгороде вошел в список отмененных концертов Xolidayboy в России. После того как организаторы стали постепенно отказываться от выступлений, продюсер певца Ульяна Почеко заявила, что хочет подать в суд на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Из-за слов последней, по мнению Почеко, пострадала репутация артиста. До этого отмечалось, что причиной претензий к рэперу стал не только его внешний вид (татуировки и накрашенные ногти), но и проукраинские высказывания.

Как ранее сообщалось, 1 февраля с концерта Xolidayboy в Брянске эвакуировали десятки людей. Причиной стал звонок анонима, заявившего, что в здании, где проходило мероприятие, заложена бомба. Сотрудники экстренных служб позже сообщили, что никаких подозрительных устройств найдено не было.