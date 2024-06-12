Эрнста заподозрили в желании вернуть Урганта в эфир Блогер Манукян: Эрнст готовит аудиторию к возвращению Урганта на телеэкраны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Ургант

Блогер и общественный деятель Вадим Манукян в беседе с изданием «Абзац» предположил, что гендиректор Первого канала Константин Эрнст готовит аудиторию к возвращению телеведущего Ивана Урганта на экраны. Но, по его мнению, зрители не хотят снова видеть шоумена и Эрнсту следует учитывать этот факт.

Если те проекты, которые сегодня есть в сетке канала, не позволяют достигнуть подобных цифр, то остается прибегнуть к этому варианту, — добавил он.

Во время нового эпизода КВН Эрнст спросил одного из участников, какие старые шоу он бы хотел увидеть на телевидении. В ответ ему предложили возродить шоу «Вечерний Ургант» с прежним ведущим. Аудитория в зале отреагировала аплодисментами. Эрнст после этого поставил юмористу и его команде высшую оценку — пять баллов. Так же поступили и другие члены жюри.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что произошедшее с Ургантом после его первого за несколько лет интервью на YouTube-канале подкаста Kuji, является жутко несправедливым. Она заступилась за артиста, которого многие комментаторы раскритиковали за постоянные шутки.