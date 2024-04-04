Эрнст впервые за долгое время появился на публике с молодой женой Константин и Софья Эрнст впервые за долгое время вышли вместе на публику

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, актриса Софья Эрнст и режиссер Андрей Богатырев (слева направо) на премьере фильма «Золото Умальты»

Продюсер Первого канала Константин Эрнст появился на красной дорожке премьерного показа фильма «Золото Умальты». 63-летний телеведущий и медиаменеджер пришел со своей 35-летней женой Софьей. Снимками поделилась сама девушка на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Девушка сыграла одну из центральных ролей в картине. Для выхода в свет она выбрала черное платье в пол из парчи с золотыми вставками. Ее волосы были собраны в необычную косу, прическу украшали ленты. Эрнст был одет в традиционный для него черный костюм с футболкой.

Картина рассказывает о событиях 1917 года. История разворачивается в Хабаровском крае, близ реки Умальты. Петроградский золотопромышленник Булыгин пытается вернуть украденное золото. Режиссером фильма стал Андрей Богатырев.

Софья и Константин Эрнст познакомились в 2013 году, девушка была одной из ассистенток продюсера. В 2014 году пара обручилась. Супруги воспитывают трое детей: старшая дочь Эрика появилась на свет в 2016, младшая Кира в 2017 году, а сын Лев родился в 2020 году.

Ранее Софья Эрнст, впервые показала поклонникам сына. Фотографию с годовалым сыном и двумя маленькими дочками, Кирой и Эрикой, артистка опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена).