Энтони Хопкинс отметил 45-летие трезвой жизни

https://static.news.ru/photo/a4418e6c-4b3c-11eb-a729-fa163e074e61_660.jpg Энтони Хопкинс Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Знаменитый британский и американский актёр Энтони Хопкинс отпраздновал 29 декабря 2020 года 45 лет трезвой жизни. Артист рассказал, как пришёл к отказу от спиртного. По его словам, он был на грани катастрофы и напивался буквально до смерти.

Небольшая мысль: «Ты хочешь жить или умереть?» И я сказал: «Я хочу жить», — заявил мэтр в видеообращении на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

With gratitude, I celebrate 45 years of sobriety. pic.twitter.com/fxzMRGlI4m — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) December 29, 2020

Хопкинс, которому 31 декабря исполняется 83 года, призвал поклонников ждать начала 2021-го. При этом уходящий год он окрестил «полным горя и печали для многих людей». Он также попросил людей сохранять позитивный настрой, несмотря на трудности.

Накануне автор серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг ответила на письмо шестилетней Вероники из России. По словам мамы девочки, в день рождения писательницы, 31 июля, ребёнок решил нарисовать для Роулинг открытку. 31 октября Веронике пришёл ответ. По словам матери девочки, первые десять минут они плакали, обнимаясь и передавая друг другу конверт.

Роулинг написала, что сейчас очень занята новой детской сказкой и написанием сценария к «Фантастическим тварям». Она призналась, что ей не хватает времени, чтобы развернуто отвечать на письма читателей, но она очень рада, что мир полон поклонников Гарри Поттера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Певцов поспешил поделиться своею скорбью по поводу утраты матери с публикой. Певец вдруг неожиданно осознал, что этот новый год он будет встречать без близкого и любимого им человека.

Ноэми Семёновна Роберт умерла летом этого года. Актёр позвал на церемонию прощания только самых близких людей, а с публикой смог поделиться горем только спустя неделю. Конец года застал Певцова в самых печальных мыслях.