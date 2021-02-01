Эммануил Виторган попал в больницу в Киеве с кровотечением

https://static.news.ru/photo/494fde40-64ab-11eb-b401-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

81-летний актёр Эммануил Виторган был госпитализирован в киевскую больницу с желудочным кровотечением. Причиной стал лопнувший сосуд.

Артисту стало плохо во время съёмок в украинской столице, у него закружилась голова, он не мог нормально стоять на ногах. Виторгана отвезли в платную клинику.

Через несколько дней с супругой актёра Ириной Млодик связалась бухгалтер медицинского центра. Она выставила большой счёт: сутки пребывания в медцентре стоили $800, также было необходимо оплатить траты на общее обследование. Пандемия коронавируса ударила по финансовому состоянию звёздной пары, денег на оплату лечения у них не было.

Мне уже было плевать, где лежит, главное, чтоб помогли, — рассказала супруга Виторгана.

Актёра выручил его сын Максим. Он перевёл необходимую сумму, и долг перед медицинским центром был погашен. Об этом Ирина Млодик рассказала в эфире программы «Звёзды сошлись» на канале НТВ.

Как писал NEWS.ru, Максим Виторган показал подписчикам свою новую возлюбленную Нино Нинидзе без одежды. В кадре женщина стоит, повернувшись спиной к камере и демонстрируя аристократичный профиль и татуировку в виде цветка лотоса между лопатками.