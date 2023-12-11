Эмин рассказал, что обязательно нужно сделать на Новый год Эмин: Новый год я встречу в компании детей и жены

Фото: NEWS.ru

Певец Эмин Агаларов рассказал корреспонденту NEWS.ru, что Новый год он традиционно встретит в компании родных. Он отметил, что из года в год старается не изменять этим планам.

Желательно провести Новый год в компании самых-самых близких: семьи, детей, жены. Я стараюсь этим планам не изменять, — сказал певец.

Артист добавил, что не переживает, что не успел что-то сделать в текущем году. Он уверен, что все несделанное успеет сделать в 2024 году.

Ранее Эмин рассказывал, что его нынешняя жена Алена Гаврилова хорошо ладит с экс-супругой музыканта Лейлой Алиевой — дочерью президента Азербайджана. Артист женился на Лейле Алиевой в 2006 году. В 2008 году у пары родились сыновья Али и Микаил. В 2014 году супруги удочерили девочку Амину. В 2015 году Эмин и Лейла расстались, но сохранили дружеские отношения.

Агаларов ранее получил награду премии «Русского радио» «Золотой граммофон». При этом певец отметил, что они с коллегами никогда не мерялись количеством наград. Артист признался, что с каждым разом награду становится получить все сложнее, необходимо соответствовать всем ожиданиям, но каждая из них ценна.