Эмин отдохнул в Дубае сразу с двумя бывшими жёнами

https://static.news.ru/photo/e5fae49c-a34e-11eb-9b72-96000091f725_660.jpg Эмин Фото: eminofficial/instagran.com

Певец Эмин Агаларов старается поддерживать хорошие отношения со всеми своими бывшими жёнами ради общих детей. Так, недавно они вместе съездили на отдых в Дубай. Об этом артист рассказал в программе «Вечерний Ургант».

Мы были все как одна большая дружная семья, дети счастливые и довольные. Растут. Жены не совсем довольные..., — отметил Эмин.

В ответ ведущий шоу Иван Ургант пошутил, что, видимо, «одна чуть больше довольная, вторая — чуть меньше».

Как рассказал Эмин, его детям нравится, когда родители вместе. В эту поездку они много гуляли, наслаждались едой и морскими прогулками. По его словам, он любит иногда просто так побездельничать, отдохнуть от суеты, потому что большую часть времени он посвящает развитию бизнеса и своей вокальной карьере.

У артиста от первой супруги, Лейлы Алиевой, есть два сына, Али и Микаил. Позже Лейла удочерила девочку по имени Амина. Вся семья живет в Баку.

Вторая его жена, модель Алёна Гаврилова, подарила ему в 2018 году дочку Афину. Пара рассталась в 2020 году, но певец пообещал сохранить дружеские отношения с бывшей супругой и уделяет много времени ребёнку.

О причинах развода Агаларова и Гавриловой доподлинно неизвестно. Лишь однажды музыкант обмолвился, что каждый человек имеет право на личное счастье и что достичь его можно только при условии абсолютной свободы. По его словам, они с женой не захотели выглядеть глупо и имитировать семейную жизнь.

В январе Эмин впервые обнародовал фотографию своей младшей дочери, где видно лицо девочки. Правда, разглядеть его можно лишь в зеркале, так как малышка изображена к камере спиной.