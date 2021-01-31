Эмин Агаларов впервые показал лицо младшей дочери

https://static.news.ru/photo/8f1576b6-63bf-11eb-8576-fa163e074e61_660.jpg Фото: eminofficial/instagram.com

Певец Эмин Агаларов обнародовал фотографию своей младшей дочери Афины. Впервые в кадре видно лицо девочки.

Правда, разглядеть его можно лишь в зеркале, так как малышка изображена к камере спиной.

Афина — третья дочь музыканта и вице-президента Crocus Group, появившаяся на свет в 2018 году в браке с моделью Алёной Гавриловой. Пара рассталась в 2020 году, но певец пообещал сохранить дружеские отношения с бывшей супругой и уделяет много времени ребёнку.

На снимке, опубликованном в Instagram, девочка находится в гардеробной комнате, показывая себя будущей модницей. Подписчики звезды эстрады в соцсети отметили, что она очень красивая и в будущем вполне могла бы стать моделью, как и её мать.

О причинах развода Агаларова и Гавриловой доподлинно неизвестно. Лишь однажды музыкант обмолвился, что каждый человек имеет право на личное счастье и что достичь его можно только при условии абсолютной свободы. По его словам, они с женой не захотели выглядеть глупо и имитировать семейную жизнь.

У Эмина также есть трое старших детей от брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой. Она родила ему двоих сыновей, кроме этого, пара воспитывает приёмную дочь.

Ранее, как писал NEWS.ru, певец Агаларов опубликовал редкое фото с отцом, предпринимателем Аразом Агаларовым.