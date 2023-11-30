Эмин Агаларов рассказал, что для него важнее наград Эмин Агаларов: народное признание важнее премий и наград

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народное признание важнее наград, заявил журналистам за кулисами премии «Золотой граммофон» певец Эмин Агаларов. При этом он подчеркнул, что одного без другого быть не может.

Народное признание важнее. Награда стоит на полке, а люди любят и слушают твою музыку, поют ее. Одно без другого не работает, но добиться этого намного тяжелее, — сказал артист.

Он также отметил, что они с коллегами никогда не мерялись количеством наград. По словам Эмина, нынешний «Граммофон» у него, «по-моему, пятый» за 16 лет творческой деятельности. Артист признался, что с каждым разом награду становится получить все сложнее, необходимо соответствовать всем ожиданиям, но каждая из них ценна.

У меня есть стеллаж для наград, перед ним стоит трон золотой и я иногда на него сажусь и любуюсь на эти награды, — пошутил Агаларов.

Ранее Лариса Долина рассказала, что в этом году она получила премию «Золотой граммофон» в пятый раз. По словам артистки, это не так много. Первый раз статуэтка досталась ей за знаменитую песню «Погода в доме», однако певица заявила, что не выделяет ни одну из премий и они все для нее очень дороги. По ее словам, в поисках шедевра, достойного награды, приходится прослушать 100-150 произведений.