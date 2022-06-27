Эмиграцию звезд из России назвали «галковщиной»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Известная актриса Лариса Бравицкая в своём Telegram-канале раскритиковала эмиграцию российских звезд после начала специальной операции. Подобному явлению артистка дала название «галковщина» и уточнила, что комика Максима Галкина в данном случае использует как имя нарицательное.

Галковщина — это спонтанная эмиграция, крушение всей прошлой, благополучной жизни, добровольный разрыв и отказ от Родины. Галковщина как явление поразила многих талантливых, благополучных и успешных деятелей культуры, — заявила Бравицкая.

Также она написала, что многие творческие люди часто совершают глупые и необдуманные поступки, это им свойственно. Примером «галковщины» Бравицкая приводит певицу Земфиру, Аллу Пугачеву и телеведущую Жанну Агалакову, которая, по ее мнению, добровольно осталась за границей, отказалась от работы в России и теперь «готова мыть полы и унитазы, но только не возвращаться на Родину».

Ранее стало известно, что блогер Гаспар Авакян обвинил Галкина в распространении фейков о действиях Вооружённых сил РФ на Украине. Блогер попросил полицию проверить слова артиста о попадании «российских крылатых ракет в жилой дом в Одессе». Само видео было опубликовано в Сети 24 апреля, а 22 июня Авакян сообщил о получении уведомления от ГУ МВД по Ростовской области.