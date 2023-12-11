Эмиграция в США, брат-уголовник, квартира в Москве: как живет Незлобин SHOT: комик Александр Незлобин избавился от квартиры в центре Москвы

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший резидент Comedy Club комик Александр Незлобин продал квартиру в Москве. Что известно о жизни юмориста в эмиграции, как он зарабатывает, что говорит о коллегах, оставшихся в России после начала СВО?

Правда ли, что Незлобин продал квартиру

Telegram-канал SHOT сообщил, что Незлобин продал свою московскую недвижимость. По данным журналистов, он избавился от квартиры в центре Москвы. Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 54 квадратных метра, расположенной на Каретном Ряду в Тверском районе. По разным оценкам, стоимость такого жилья составляет около 43 млн рублей.

SHOT пишет, что дом был построен по специальному проекту для сотрудников Большого театра. Здание располагается рядом c пятью станциями метро. Сделка, как пишет канал, состоялась в конце октября 2023 года. Новым владельцем стал предприниматель, который уже начал ремонт в квартире.

Чем Незлобин занимался в России

Комик был востребованным артистом. С 2006 по 2018 год Незлобин был резидентом Comedy Club, в котором выступал как в дуэтах, так и с сольными номерами — в стендапах он рассуждал о взаимоотношениях мужчин и женщин. В 2013 году на ТНТ состоялась премьера сериала «Неzлоб» — ситкома о жизни артиста, в котором тот исполнил главную роль.

После успеха в юмористическом шоу комик ушел на СТС, где проработал до конца сезона 2020/2021 года. Незлобин объяснил, что не видел для себя роста в Comedy Club, а на другом телеканале стал продюсером и ведущим программ «Слава Богу, ты пришел!» и «Русские не смеются». Кроме того, Незлобин был одним из создателей ночного шоу «Стендап Андеграунд».

Где сейчас Незлобин

Летом 2022 года сообщалось, что концерты комика, который собирался передать заработанные деньги на нужны Украины, были отменены в Европе. Выступать Незлобин собирался в Вильнюсе, Риге, Таллине. После он намеревался отправиться в Лондон, Краков, Вроцлав, Берлин и другие города. Однако все концерты юмориста резко отменились один за другим.

В октябре 2023 года в эфире YouTube-канала «Скажи Гордеевой» (Екатерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список иноагентов) комик жаловался на трудности после переезда в США. Он рассказал, что не получает прежних гонораров за свои выступления и подчеркнул, что выживает за счет небольших концертов в американских барах.

Почему Незлобин уехал в США

Артист подчеркивал, что спонтанно покинул Россию. По словам Незлобина, он купил билеты в Нью-Йорк для всей семьи на всякий случай. Позднее в YouTube-шоу Aitpa он говорил, что перебрался в Соединенные Штаты из-за широко развитой культуры стендапа.

В России у Незлобина осталась мама Ирина, которая, по признанию комика, звонит и плачет, прося вернуться. Женщина тяжело переносит разлуку с сыном, однако юморист старается не воспринимать ее слова близко к сердцу.

«Мне мама звонит и плачет, говорит, что скучает. Психоаналитики говорят, что это не манипуляция — она тянет тебя с собой пострадать. У них есть привычка, они получают этим самым эмоцию и этой эмоцией питаются, как люди, которые одно время заходили в Telegram в поисках жести», — сказал он в эфире YouTube-канала Standup LA.

Из-за желания эмигрировать комик едва не развелся с женой Алиной Кругловой. По его словам, накануне отъезда супруга планировала подать документы на расторжение брака. К решению развестись ее подталкивало желание остаться в России.

В России у Незлобина также остался брат Максим, которого в 2022 году осудили за злоупотребление должностными полномочиями, коррупцию и мошенничество — общий ущерб от его действий составил около 15 млн рублей. По решению суда ему назначено пять лет колонии общего режима. Незлобин рассказал, что однажды ему поступил странный звонок, во время которого ему предлагали вернуться в Россию взамен на условный срок для брата.

Что известно о личной жизни Незлобина

Стендапер обосновался в Калифорнии с женой и 10-летней дочерью Линдой. В интервью Гордеевой он рассказывал, что ребенок часто жалуется на отсутствие денег и возможностей в Соединенных Штатах.

В другом интервью Незлобин рассказывал, что ему приходится отдавать за съемное жилье $3,5 тысячи. По его словам, с учетом товаров первой необходимости проживание в США обходится ему в $15 тысяч в месяц.

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