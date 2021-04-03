Емельяненко назвал рэпера Моргенштерна безмозглым

https://static.news.ru/photo/154b5e5a-955a-11eb-aad5-96000091f725_660.jpg Александр Емельяненко Фото: alexemelyanenko/instagam.com

Боец ММА Александр Емельяненко раскритиковал клип рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) на песню «Новая волна». По его мнению, он оскверняет религию.

Спортсмен заявил, что до этого момента никак не реагировал на ситуацию вокруг Моргенштерна и «одного небезызвестного банка», принявшего рэпера на работу. Но ему показали клип «этого так называемого артиста».

В котором (клипе. — NEWS.ru) он (Моргенштерн. — NEWS.ru) оскверняет религию. Что тут можно сказать? Когда мозгов нет, и не такое снимешь, — цитирует Емельяненко издание «Всё про спорт».

Ранее с критикой действий Моргенштерна выступил боксёр Денис Лебедев. Он назвал рэпера отбросом общества. Боец ММА Александр Шлеменко также нелестно высказался о музыканте, назвав его бесом. Не остался в стороне и экс-боец ММА Хабиб Нурмагомедов, который в сторис Instagram призвал «чистить эту грязь с экранов».

Как писал NEWS.ru, Альфа-Банк нанял на работу Моргенштерна. 23-летний музыкант будет директором по работе с молодёжью. Эту должность в кредитной организации придумали специально для него. Позже в банке признали, что новость о приёме на работу Моргенштерна расколола общество. Тем не менее было решено продолжить сотрудничество с исполнителем.