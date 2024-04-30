«Элвис выжил чудом»: Айза рассказала, как ее сын чуть не погиб Айза рассказала, как ее сын чуть не выпал с аттракциона в парке развлечений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Айза Анохина с сыном Элвисом

Блогер Айза Анохина поделилась с подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена) страшной историей о том, как ее маленький сын чуть не выпал из кабинки в парке аттракционов. О жутком случае бывшая жена рэпера Гуфа рассказала после возвращения с Бали в Москву.

Элвис выжил чудом! Чудом не выпал оттуда! Он схватился за поручень всеми силами! Потом в слезах выбежал оттуда! — поделилась еще не отошедшая от стресса Айза.

Девушка добавила, что пока ее семилетний сын Элвис катался на аттракционе, внезапно открылась дверца в кабинку. По словам Айзы, родителям вернули деньги за аттракцион, однако он сразу же продолжил свою работу.

Ранее Айза-Лилуна Ай заявила о сложностях, которые появились у нее в воспитании старшего сына Сэма, рожденного в браке с рэпером Гуфом. Она призналась, что 13-летний подросток манипулирует ею и всеми родственниками, а также жестоко обращается с младшим братом Элвисом. Айза-Лилуна отметила, что материнство — это тяжелый труд и проще было бы «залезть в пасть акуле».