Элтон Джон попал в больницу после падения во Франции

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Элтон Джон

Британский певец Элтон Джон попал в больницу после падения в своем доме во Франции, сообщает издание Nice Matin со ссылкой на собственные источники. По данным издания, 76-летний исполнитель получил легкие травмы, в настоящее время он находится в ортопедическом отделении больницы Монако.

Певец уже прошел ряд обследований для выяснения своего состояния. В частности он прошел компьютерную томографию поясницы и головного мозга. Обследования не выявили у него каких-либо серьезных повреждений. Предполагается, что в скором времени он будет выписан из больницы. Отмечается, что это уже не первый раз, когда Элтон Джон получает травмы в результате падения. В частности он был госпитализирован с травмой бедра в 2021 году.

В конце июля 2023 года певец дал свой последний концерт в рамках прощального турне. Он прошел на стадионе Tele2 Arena в шведском Стокгольме. После концерта, он вернулся на свою виллу, расположенную на Лазурном берегу.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее заявил, что Элтон Джон может продолжить давать концерты после завершения прощального тура. По его мнению, певец будет выступать перед публикой радии удовольствия, так как у него еще есть силы для исполнения песен. Кроме того, Джон активно ведет свое шоу, демонстрируя развитые навыки интервьюера.