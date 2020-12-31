Елизавета Боярская выложила фото мужа с оленьими «рожками»

https://static.news.ru/photo/9fac73ea-4cee-11eb-8f0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Елизавета Боярская выложила в социальной сети шуточное селфи со своим мужем Максимом Матвеевым.

lizavetabo/Instagram.com

Так, в сторис артистка нежно поцеловала возлюбленного в щёку. При этом Матвеев позировал в кадре с оленьими «рожками».

С Новым годом! — написала Боярская в социальной сети.

Известно, что пара проживает в Санкт-Петербурге. Также супруги нередко приезжают в Москву по делам. В семье Боярской и Матвеева воспитываются двое детей — Андрей и Григорий. По словам актрисы, отец семейства прекрасно справляется со своими обязанностями по воспитанию. Он читает им сказки перед сном, часто гуляет и играет с детьми.

Ранее NEWS.ru писал, что звезда сериала «Кухня» Мария Горбань спровоцировала поклонников своим откровенным снимком. Светская львица опубликовала в Instagram фото отдыха на Бали, на котором она предстала в неожиданном ракурсе — актриса крупным планом продемонстрировала свои упругие ягодицы в бикини.

Горячий снимок вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Многие восхитились её идеальной фигурой, но также нашлись и те, кто упрекнул девушку в отсутствии стыда и совести.