Возлюбленная Ильи Авербуха выложила фото в откровенном костюме

https://static.news.ru/photo/07a6aa94-16e7-11eb-b5a4-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Арзамасова Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Актриса Елизавета Арзамасова выложила в своём Instagram откровенное чёрно-белое фото. Так, звезда сериала «Папины дочки» продемонстрировала поклонникам всю красоту своего молодого тела.

На представленном снимке Арзамасова позирует в чёрном костюме, который плотно облегает её фигуру. Актриса приняла изящную позу, опираясь на лестницу и как бы поправляя локоны.

Поклонники артистки с радостью оценили её новый образ. Кто-то даже отметил, что фото Арзамасовой — это «красота, грация и харизма».

Как недавно выяснилось, Илья Авербух и Арзамасова тайно встречаются уже восемь лет. Но на момент, когда вспыхнули их чувства, Арзамасова была несовершеннолетней и фигурист тщательно скрывал эту связь, боясь осуждения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Арзамасова попросила Авербуха построить для них новый дом. Свой старый дом на берегу Истринского водохранилища фигурист в ближайшее время продаст.