Возлюбленная Ильи Авербуха выложила фото в откровенном костюме

Актриса Елизавета Арзамасова выложила в своём Instagram откровенное чёрно-белое фото. Так, звезда сериала «Папины дочки» продемонстрировала поклонникам всю красоту своего молодого тела.
На представленном снимке Арзамасова позирует в чёрном костюме, который плотно облегает её фигуру. Актриса приняла изящную позу, опираясь на лестницу и как бы поправляя локоны.
Поклонники артистки с радостью оценили её новый образ. Кто-то даже отметил, что фото Арзамасовой — это «красота, грация и харизма».
Как недавно выяснилось, Илья Авербух и Арзамасова тайно встречаются уже восемь лет. Но на момент, когда вспыхнули их чувства, Арзамасова была несовершеннолетней и фигурист тщательно скрывал эту связь, боясь осуждения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Арзамасова попросила Авербуха построить для них новый дом. Свой старый дом на берегу Истринского водохранилища фигурист в ближайшее время продаст.