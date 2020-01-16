Заслуженная артистка России Елена Воробей сломала руку, поскользнувшись на концерте в Ногинске.
По словам актрисы эстрады, кино и телевидения, она решила продолжить выступление, несмотря на травму.
Врачи стояли в зрительном зале и ждали, когда я остановлюсь. Продержалась минут 40. Продолжила бы и дальше, но сильно упало давление, — написала в Instagram Воробей.
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Сломала руку, поскользнувшись на сцене в Ногинске, но продолжила концерт......Быстро приехала неотложкаВрачи стояли в зрительном зале и ждали , когда же я.....остановлюсь.....продержалась минут 40!!!!Продолжила бы и дальше, но сильно упало давление - 80/55, пришлось объявить ....АНТРАКТ)))) Дорогие мои любимые зрители , поклонники, ВСЕ, кто пришёл на концерт в Ногинске!!! Мы встречаемся с вами 7 февраляСпасибо за цветы, которые вы мне передали через моих ребят Артистов , спасибо за вашу любовь и поддержку А работать с переломанной рукой мне уже доводилось.....семь лет назад)#news#переломы#новостишоубиза#переломанокрыло#всёбудетхорошо#showbiz #russia#noginsk#
Актриса поблагодарила медиков и зрителей и сообщила о переносе выступления на 7 февраля.
Ранее NEWS.ru писал, что жена футболиста Дмитрия Тарасова модель Анастасия Костенко рассказала подписчикам в соцсетях об инциденте, в результате которого сломала руку. У девушки диагностировали закрытый перелом головки правой лучевой кости без смещения отломков.
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