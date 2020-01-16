Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певица Лолита Милявская поиронизировала над отставкой российского правительства. На своей странице в Instagram она выложила видеоролик, где видны картофель в мундире и открытая банка шпротов. Артистка отметила, что пока все обсуждают перемены в политике, она наслаждается трапезой. Более того, Лолита подчеркнула, что отставка кабмина на её жизнь никак не повлияет.

Певица Лолита Милявская поиронизировала над отставкой российского правительства. На своей странице в Instagram она выложила видеоролик, где видны картофель в мундире и открытая банка шпротов. Артистка отметила, что пока все...