Елена Воробей рассказала о возлюбленном-чиновнике

https://static.news.ru/photo/28028af8-2c89-11eb-9b53-fa163e074e61_660.jpg Елена Воробей Фото: vk.com/elenavorobei

Елена Воробей заявила, что у неё появился новый возлюбленный и он работает в государственной сфере. С ним 53-летняя комедийная актриса вполне счастлива, вместе пара провела период самоизоляции.

Возможно, не за горами её свадьба, отметила звезда «Аншлага».

Переписываюсь недавно с друзьями и на вопрос, где нахожусь отвечаю, что на концерте. Они мне говорят: «Сволочь, будь ты счастлива». У меня всё нормально сейчас в личной жизни. Я с любимым человеком. У него, кстати, как и у меня, всё прекрасно с чувством юмора, — рассказала актриса в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ .

По словам артистки, их отношения пока только укрепляются и чем закончится этот роман, неизвестно.

Елена Воробей была замужем трижды. Первые два брака актрисы были фиктивными. Последний, с актёром Андреем Кислюком, длился десять лет, после чего распался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженная артистка России Елена Воробей объяснила свою просьбу помочь артистам льготами на фоне пандемии коронавируса. Некоторое время назад её призыв вызвал шквал негодования в Сети.