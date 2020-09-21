Елена Воробей рассказала о самочувствии Бориса Моисеева

https://static.news.ru/photo/567c2be8-fbf9-11ea-be5b-fa163e074e61_660.jpg Борис Моисеев Фото: bmoiseevpro/instagram.com

Юмористка Елена Воробей опровергла появившуюся информацию, что Борис Моисеев прикован к кровати.

По словам артистки, это бред, у певца всё нормально. Это также подтвердил его арт-директор Сергей Горох. По его словам, Моисеев уже смирился, что после инсульта его жизнь сильно изменилась, но всё равно понемногу продолжает заниматься творчеством, пишут «Аргументы недели».

Ранее общественный деятель Тамара Пухова сообщила, что певец Борис Моисеев находится в крайне тяжёлом состоянии. Артист якобы прикован к постели и «никакого просвета в состоянии его здоровья нет». Положение музыканта также ухудшилось из-за того, что у него не осталось средств к существованию. Все накопленные деньги ушли на лечение, а на пенсию он жить не может.

Концертный директор Бориса Моисеева Сергей Лавров признался, что артист живёт на пенсию 50 тысяч рублей.

Как утверждал Моисеев, он не испытывает финансовых проблем. Никакую недвижимость он не продавал. Только в 2011 году избавился от большого дома в Подмосковье. Вырученные деньги до сих пор помогают ему существовать, писал NEWS.ru.