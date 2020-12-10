Елена Воробей объяснила свои слова о просьбе денег на еду

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Артистка Елена Воробей разъяснила свои слова о просьбе денег или скидок на еду для актёров и деятелей шоу-бизнеса, оказавшихся без средств к существованию из-за пандемии коронавируса. По мнению актрисы, её высказывание было неверно интерпретировано журналистами.

В интервью YouTube-каналу «Алёна, блин!» Воробей пояснила , что говорила про еду для артистов в качестве сарказма и «подколки», а не на полном серьёзе. Артистка отметила, что вовсе не имела в виду всех актёров вообще, а скорее говорила о недавно окончивших вузы коллегах по сцене, которые оказались в затруднительном положении. Это заявление Воробей сделала в беседе с журналистом, который позвонил ей и задал вопрос о положении артистов.

Отвечая на эти вопросы, я, конечно, имела в виду не тех, кто мелькает на экранах, а вообще профессию артиста. Потому что, простите, это и Московская область, и вообще вся Россия. А Москва — она одна, уникальный мегаполис, здесь все живут неплохо, — рассказала Воробей.

Она добавила, что в условиях ограничения в 25% по заполняемости зала спокойно себя будут чувствовать только государственные театры и площадки, где артисты получают гарантированные ставки.

Не выживут антрепризы, не выживут концертные прокатчики, все те, кто стоит за плечами своих работодателей. Это гримёры, костюмеры, администраторы, билетёры, музыканты-оркестранты, — отметила Воробей.

Артистка рассказала, что изначально фраза о помощи этим людям была сказана с сарказмом: «Хотя бы скидку предложите на продукты первой необходимости». Однако СМИ переиначили сказанное и на Воробей обрушилась волна хейта.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Елена Воробей попросила дать артистам льготы на продукты. Таким образом она предлагает смягчить удар, который постиг культуру от коронавируса. Воробей заявила, что люди заблуждаются, распространяя мифы о богатстве артистов. По её словам, у большинства из них такая же жизнь, как у остальных.