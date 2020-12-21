Елена Ксенофонтова стала дизайнером новогодних ёлок в домах звёзд

https://static.news.ru/photo/552b2efa-42cc-11eb-8420-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Елена Ксенофонтова в отличие от многих артистов в пандемию не стала сидеть дома, а занялась украшением ёлок. Недавно она украсила новогоднюю ель в доме у телеведущей Леры Кудрявцевой.

По словам артистки, подработка началась просто как хобби, однако после слов актёра Максима Виторгана всё изменилось.

Максим Виторган сказал: «Почему ты не наряжаешь другим, ты можешь на этом зарабатывать». А я ещё делаю рождественские венки — это очень трудоёмко. А в свете того, что сейчас происходит, работа артиста очень сейчас ограничена, — рассказала она в новом выпуске программы «Ты не поверишь!».

У Кудрявцевой актриса наряжала ёлку под пристальным вниманием мужа телеведущей и её дочки. Но вскоре она их выпроводила.

Обычно я выгоняю хозяев, пока наряжаю ёлку. Я очень люблю петь, материться люблю, не могу при вас, — сказала Ксенофонтова.

Фото результата она опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда «Кухни» призналась, что в этом году ей навряд ли удастся заработать на своём хобби. По её словам, даже то, что успела получить, всё потратила на игрушки.

Елена Ксенофонтова уже успела украсить ёлки в воскресной школе, ресторанах, в домах именитых клиентов. В этом ей помогает её мама. Она делает авторские игрушки на ёлку из дерева, пластика и туалетной бумаги. Они идут в дополнение к антикварным и заграничным украшениям, которые регулярно докупает актриса.

Новогодние ёлки на сегодня уже нарядили Ольга Бузова, Сергей Лазарев, снявший на фоне сказочного дерева свою дочку. Одной из первых украсила дом в новогоднем стиле и нарядила лесную красавицу жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка.

Но, пожалуй, «переплюнула» всех любящая во всём размах Анастасия Волочкова. Балерина украсила игрушками четырёхметровую ель и установила во всём доме праздничную иллюминацию, писал NEWS.ru.