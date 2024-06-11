Звезда Comedy Woman перечислила запретные темы в юморе Елена Борщева призналась, что не любит шутки про религию и смерть

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Елена Борщева

Звезда Comedy Woman Елена Борщева на тематическом гала-ужине в ресторане Madison рассказала корреспонденту NEWS.ru, что границы дозволенного или запретного в юморе каждый человек определяет сам. При этом она призналась, что лично ей не нравятся шутки, касающиеся религии и смерти.

Я считаю, что юмор и вообще грани дозволенного — это личный выбор каждого. Кому-то окей, кому-то не окей. Самое главное, чтобы не было неловкого такого положения, потому что, как только какой-то человек рядом находится в неловком положении, это уже дискомфортно. Я лично не очень люблю штуки про религию, про смерть. Но знаю, что многие любят [эти темы] и шутят, и смотрят такие шутку. Я их не осуждаю, — объяснила артистка.

Ранее телеведущая Ксения Собчак пошутила над президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который во время визита в Монголию попробовал выстрелить из лука. Журналистка показала видео, на котором был запечатлен момент, как политик прицеливается и выпускает стрелу. По словам Собчак, окружавшие Лукашенко люди порекомендовали ему тренироваться, поскольку у него есть способности. Ведущая оценила этот совет фразой: «Кто бы сомневался».