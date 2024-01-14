«Еле выучила текст»: дочь Пересильд раскрыла, как попала в «Слово пацана» Дочь Пересильд рассказала, что попала в «Слово пацана» через пробы

Фото: Пресс-служба Wink

Анна Пересильд и Рузиль Минекаев

Актриса Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в новом интервью YouTube-каналу FAMETIME TV рассказала, что попала в проект после проб. По словам 14-летней артистки, для нее стало неожиданным утверждение на роль, так как в тот день она была уставшей и еле выучила текст для сцены.

Не ожидала, что возьмут, потому что я была очень уставшей в этот день, еле выучила текст как-то в дороге. И была шокирована, что на следующий день позвали. Обычно ответ приходит через две недели или дольше, — сообщила Анна.

Актриса отметила, что незадолго до начала реализации проекта познакомилась с режиссером Жорой Крыжовниковым. Это произошло во время поездки на фестиваль «Короче», который проходил в Калининграде.

Мы пересеклись с нашим режиссером Андреем Николаевичем (Першиным, настоящее имя Жоры Крыжовникова. — NEWS.ru) на открытии фестиваля. Я не была с ним знакома, но видела его работы, я не узнала его. Я как-то сразу им впечатлилась, он мне очень понравился. У него невероятное чувство юмора, — сказала актриса.

Тогда же режиссер рассказал Анне, что намерен снимать проект о подростках и 80-х. Девушка заинтересовалась этим, после чего представители режиссера связались с ее агентом и пригласили Анну на пробы. Однако самого Крыжовникова на просмотре не было, там присутствовал только кастинг-директор.

Как уточнила Пересильд, новости в СМИ о том, что ее отец, режиссер Алексей Учитель, был категорически против или вовсе запрещал ей сниматься в «Слове пацана», не совсем достоверны. По словам девушки, ее мать, актриса Юлия Пересильд, сразу поняла, что участие в проекте будет крутым опытом для молодой актрисы. Отец же не спешил поддержать дочь в желании сниматься в сериале, но в итоге девушка его уговорила.

Он меньше хотел, чтобы я там снималась. Ему, наверно, как папе... такой сценарий... дочку туда отдать [не хотелось]. Я его понимаю. Но в какой-то момент ему все равно пришлось со мной согласиться, потому что я очень хотела, очень просила. Я была убедительна, я их уговорила, — уточнила Анна.

Ранее Юлия Пересильд заявила, что ее дочь Анна стала популярнее мамы. По словам актрисы, ее 14-летней наследнице поступает почти вдвое больше сообщений от поклонников. Звезда фильма «Вызов» добавила, что ей постоянно звонят и просят к телефону Айгуль. При этом Пересильд не знает, как поклонникам удается раздобыть ее номер телефона.

Актриса добавила, что оценивала работу своей дочери в сериале, отстранившись от родства. Пересильд считает, что Анна справилась с тяжелой ролью Айгуль как большая актриса.