«Еле стою на ногах»: Бузова прокомментировала разрыв с Манукяном

https://static.news.ru/photo/d7f24590-63c3-11eb-ba47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова высказалась о расставании с блогером Давидом Манукяном.

Артистка рассказал, что сейчас ей очень тяжело, так как все ситуации она принимает близко к сердцу.

Особенно, если это касается моей любви. Я еле стою на ногах, — поделилась Бузова в эфире программы «Ты не поверишь!».

По её словам, рассадкой гостей на своём дне рождения она занималась около шести часов, потому что в шоу-бизнесе «все такие капризные».

Туда не сяду. Сюда не сяду, — отметила она.

Как писал NEWS.ru, Бузова находится в оздоровительном центре на обследовании в Подмосковье. Ведущая жалуется на плохое самочувствие, стресс и истощение. Как правило, ведущая главной телестройки страны проходит обследование в этом центре один раз в год. В этот раз она решила сделать его пораньше из-за проблем со здоровьем.

Манукян стал известным после романа с Ольгой Бузовой. Блогер и телеведущая встречались больше года, в начале января сыграли свадьбу на Мальдивах, а через три недели со скандалом расстались.