Элджей рассказал, как сделал предложение Насте Ивлеевой

Популярный российский рэпер Алексей Узенюк, более известный под творческим псевдонимом Элджей, рассказал, как сделал предложение своей уже бывшей возлюбленной блогеру Насте Ивлеевой. Слова музыканта передаёт Tatler.

Сделать предложение меня надоумил друг, он сказал: «Смотри, всё сходится: ты ее любишь, у неё день рождения, ты на родине, семья рядом, друзья, какой момент может быть лучше?» Я подумал — вправду всё сходится, — вспомнил Элджей.

Элджей и Ивлеева начали встречаться в 2017 году, через два года поженились и совсем недавно сообщили о разрыве. Сначала о конце отношений заявила блогер, а недавно и Элджей высказался об уже прошедшем романе. Рэпер тепло отзывается о своей экс-возлюбленной. По его мнению, Ивлеева именно тот человек, «с которым можно обсудить абсолютно всё, и она все поймет». Артист также вспомнил время, когда прилетал с концертов на место съёмок «Орла и Решки» только ради того, чтобы провести хотя бы несколько часов с возлюбленной.

Ранее Ивлеева объявила о разрыве с Элджеем после четырёх лет отношений и свадьбы.