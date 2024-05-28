Экстремально похудевшая актриса решилась на съемки в купальнике Сбросившая 18 килограммов актриса Минди Калинг снялась в купальнике

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минди Калинг

Актриса Минди Калинг, похудевшая на 18 килограммов, снялась в рекламе купальников. Фотографии из коллаборации с брендом Andie Summer Camp 43-летняя звезда американского телесериала «Офис» опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

На снимках Калинг предстала в ярко-красном бикини, слитных красном и голубом купальниках. Артистку сняли на камне с распущенными волосами. Она также позировала с мороженым.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева шокировала фанатов новым образом — она перекрасилась из блондинки в брюнетку, а также сделала короткую стрижку. Знаменитость опубликовала видео с преображением в своих соцсетях. Поклонники Ивлеевой сравнили ее с бухгалтером. В комментариях под постом некоторые сообщили, что стали относиться к Ивлеевой хуже после истории с «голой» вечеринкой.

До этого актриса Светлана Ходченкова опубликовала в соцсетях фотографию с занятий танцами на пилоне. На снимках можно заметить, что у 41-летней артистки довольно подтянутая фигура и рельефный пресс. Знаменитость надела для тренировки черный бюстгальтер без косточек и укороченные шорты, а на талию она повязала белую рубашку. На ногах звезды можно заметить стрипы — обувь на высоком каблуке и платформе.