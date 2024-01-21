Наталья Штурм вытолкала из студии медиума Александра Шепса Наталью Штурм обвинили в использовании приворота на шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наталья Штурм

Певица Наталья Штурм выпроводила медиума Александра Шепса из студии нового шоу «Экстрасенсы. Реванш» после того, как он обвинил ее в попытке приворота. Артистка сказала, что известный медиум участвовал в проекте не ради победы, а для игры на публике.

Я считаю, что это все была красивая игра на публику, не более того! Я даже никогда ни на кого не гадала, я даже не знаю, как от них избавиться! — сказала Штурм.

Также артистка очень испугалась, когда цыганская ведьма Виолетта Полякова на съемках шоу бросила ей под ноги иглу с красной нитью. Певица посчитала, что таким образом на нее навели порчу.

Актриса Вера Сотникова стала ведущей ТВ-шоу «Экстрасенсы. Реванш». В ее задачи входит оценивать работу участников со сверхспособностями вместе с Ильей Ларионовым. Известно, что Сотникова являлась постоянным экспертом с третьего сезона программы. В новом сезоне проекта участвуют экстрасенсы, которым не удалось победить в прошлые годы.

23 декабря состоялся финал первого сезона проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Победителем стал чернокнижник Влад Череватый, второе место отошло Олегу Шепсу, который был расстроен тем, что не смог выиграть. Финалист рассказал, что перестал выходить на связь, поскольку его внутреннее состояние «оставляло желать лучшего».