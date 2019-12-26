Таролог и экстрасенс Марианна Абравитова рассказала, что в 2020 году Диме Билану придётся пройти через серьёзные испытания. Специалист полагает, что артисту стоит избегать употребления запрещённых веществ и алкоголя.
Грядущий год станет для Билана своего рода сдачей судьбоносного экзамена. Если певец пройдёт испытание, его ждёт слава, о которой он даже не мечтал! Но если экзамен будет провален, то всё пойдёт по другому плану. А экзаменом станет образ жизни артиста. Алкоголь и запрещённые вещества могут всё перечеркнуть, — цитируют таролога «Дни.ру».
Также маг считает, что предстоящий год будет для Билана непрост в плане здоровья, потому что он много сил отдаёт профессии. Кроме того, экстрасенс предостерегает певца от необдуманных решений и новых знакомств. Она полагает, что артиста могут попытаться подставить.
Как ранее писал NEWS.ru, участники популярного проекта «Битва экстрасенсов» выразили мнение, что причиной смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) стало отравление.
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