Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители популярной актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали публикации СМИ о том, что артистка вовсе не больна и была замечена с мужчиной.

По их словам, одно из изданий опубликовало старое фото артистки, выставив его за свежее. Мы заранее приносим свои извинения за резкость, но невозможно подобрать другие слова для подобного. Неуважаемый писака....