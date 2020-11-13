Экстрасенс Елена Голунова рассказала о своём материнстве в 52 года

https://static.news.ru/photo/879e7b48-26e9-11eb-81c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/golunovaofficial

Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова призналась, что они с мужем готовились к появлению дочери на свет задолго до родов, выбрали лучшее медучреждение и самых квалифицированных специалистов.

По словам экстрасенса, она находилась с новорождённой с самых первых минут её жизни и провела с ней в роддоме всё время до выписки без помощи других людей.

Моя дочь была рядом со мной с первых минут жизни, и все дни я провела с ней в больнице. Без няни, что многих удивило, — отметила женщина в беседе со StarHit.

Голунова добавила, что пока не ищет няню для девочки, потому что может положиться на помощь мужа, способного самостоятельно позаботиться о ребёнке. Новоиспечённая мать подчеркнула важность ответственного подхода к планированию детей, а также при выборе спутника жизни.

Прежде чем создавать семьи, надо очень хорошо думать, с кем вы живёте, от кого вам рожать. Семейная жизнь — это великий труд, когда надо сделать человека счастливым. Подготовка к рождению детей достаточно тяжёлая. Она заключается не в том, чтобы купить кроватку, красивые вещи, а в том, что вы должны понимать, что ребенку всё равно, есть у вас работа или нет, надо заранее думать, где он будет жить, — заявила экстрасенс.

Своего супруга женщина называет отцом с большой буквы и считает, что способность быть хорошим родителем заложена в нём от природы. Она подчеркнула, что её муж до сих пор участвует в жизни своего сына от первого брака, не ограничиваясь только финансовой помощью.

Муж работает начальником службы безопасности. Он и там молодец, и в семье. Главное, чтоб малышка росла, развивалась, — поделилась Голунова.

Экстрасенс считает, что её старшим детям тоже захотелось стать родителями.

Кажется, сейчас мои дети тоже окунулись в эту атмосферу радости, счастья. Им захотелось, вероятно, что-то своё, маленькое, которое можно поцеловать, обнять. Истинное, что есть у человека, пробуждается. Это прекрасно, — призналась Елена.

Голунова стала матерью в четвёртый раз в 52 года в конце октября.

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