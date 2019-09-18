https://static.news.ru/photo/684c1040-d9b3-11e9-820f-fa163e074e61_660.jpg Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Федором Бондарчуком.

По некоторым данным, минимальная стоимость наряда от Maison Bohemique составляет 300 тысяч рублей. При этом, скорее всего, Паулина выбрала платье не низшей ценовой категории.

К свадебной церемонии Андрееву готовила целая команда стилистов и визажистов, чтобы ничто не омрачило самый главный день в жизни 30-летней звезды.

На мероприятие приглашены чуть более 200 гостей, среди которых телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов, чья скандальная свадьба шокировала россиян неделей ранее, сообщает портал «Дни.ру».

Ранее News.ru писал о том, что режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева решили заинтриговать гостей, приехавших во вторник, 17 сентября, на их свадьбу во дворец Юсуповых в Санкт-Петербурге. После того как все приглашённые собрались, их попросили пройти в микроавтобусы и увезли в неизвестном направлении. Гостей могли перевезти в старинный дом Беггровых на Невском проспекте в центре Северной столицы.