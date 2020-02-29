https://static.news.ru/photo/8829065c-5b22-11ea-9ee8-fa163e074e61_660.jpg София Ротару Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Поклонники Софии Ротару уже много лет пытаются решить загадку её «вечной молодости» — у 72-летней певицы до сих пор нет почти ни одной морщины. Эксперт-гримёр предположил, что феномен объясняется использованием силиконовой маски.

Пластический гримёр в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ наглядно показал фото певицы, где, по его мнению, виден переход между маской и кожей. Обычно Ротару скрывает этот участок лица под волосами. Если кожа вспотеет, то края маски могут немного отслоиться, сделав накладку заметной.

Эксперт рассказал, что процесс накладывания такого «второго лица» может занять более трёх часов, а сама маска при этом одноразовая. Стоимость такой услуги составляет около 50 тысяч рублей. Гримёр отметил, что в нормальных условиях накладку практически невозможно заметить, однако её нельзя носить дольше 12 часов. Ношение силиконовой маски сверх этого срока грозит кислородным голоданием кожи и повышенным давлением. Особенно опасно это для пожилых людей.

Ранее NEWS.ru писал об особом режиме питания, которого придерживается София Ротару перед выступлениями.