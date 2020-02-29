Поклонники Софии Ротару уже много лет пытаются решить загадку её «вечной молодости» — у 72-летней певицы до сих пор нет почти ни одной морщины. Эксперт-гримёр предположил, что феномен объясняется использованием силиконовой маски.
Пластический гримёр в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ наглядно
Эксперт рассказал, что процесс накладывания такого «второго лица» может занять более трёх часов, а сама маска при этом одноразовая. Стоимость такой услуги составляет около 50 тысяч рублей. Гримёр отметил, что в нормальных условиях накладку практически невозможно заметить, однако её нельзя носить дольше 12 часов. Ношение силиконовой маски сверх этого срока грозит кислородным голоданием кожи и повышенным давлением. Особенно опасно это для пожилых людей.
Ранее NEWS.ru писал об особом режиме питания, которого придерживается София Ротару перед выступлениями.
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