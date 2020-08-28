Эксперт объяснила странности в поведении вдовца Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/c713c6ce-ea86-11ea-ac8c-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юрий Фирсов, вдовец певицы Валентины Легкоступовой, скорее всего, обороняется от родственников покойной жены, которые винят его в гибели артистки. Такое мнение высказала психолог Ксения Ужинцева.

Потеря близкого человека сопровождается чувством вины у того, кто в этот момент был рядом с ним. Люди начинают упрекать себя в том, что не смогли ничего сделать и спасти человека от смерти, приводит слова специалиста «Дни.ру».

Именно этими факторами объясняется странное поведение яхтсмена в телепередаче в память певицы.

В настоящее время мы наблюдаем у Юрия Фирсова как раз-таки подобное состояние, но это не является основанием считать его виновным в смерти Валентины Легкоступовой в рамках Уголовного кодекса России, — пояснила эксперт.

То, что Фирсов не отрицает имеющиеся у него проблемы с алкоголем, ещё не делает его виновным в гибели певицы. Она и сама была в силах сделать выбор, пить или нет, при всём том, что раньше всегда отказывалась, считает Ужинцева.

Странное поведение и бессвязные фразы Фирсова объясняются некоторой степенью изменённого сознания. Человек, переживающий горе, неспособен логически мыслить. Более того, смерть супруга или супруги может спровоцировать болезнь оставшегося в живых или даже его смерть. Особенно в этом плане опасно первое полугодие после утраты.

В этот период времени человек винит себя, а повальные обвинения родственников могут даже привести к суициду. Что касается поведения родственников Легкоступовой, то они, обвиняя Фирсова в её смерти, также пытаются оправдать собственное бездействие, поясняет психолог.

Обвинение других — это попытка что-то изменить и оправдать себя в своём же бездействии. Ведь, как нам известно, со слов дочери Валентины, на связь она не выходила две недели, — говорит специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что друг Юрия Фирсова Андрей Арбузов рассказал, какие важные вещи яхтсмен скрыл от своей жены. Для Фирсова венчание с певицей стало третьим, чего бы Легкоступова точно не потерпела.