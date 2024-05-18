Экс-звезда «Ранеток» хотела покончить с собой из-за распада группы Певица Нюта думала о суициде после распада группы «Ранетки»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Нюта

Бывшая участница группы «Ранетки» певица Нюта рассказала, что ее посещали мысли о суициде из-за распада коллектива. В YouTube-шоу Влада Череватого она отметила, что чувствовала себя невостребованной, из-за чего ей приходилось просить друзей устроить ее на стабильную и оплачиваемую работу.

Там то одна сначала ушла, потом вторая забеременела. И мы за это время не смогли заработать так, чтобы какую-то подушку безопасности сделать. Поэтому, естественно, на этом фоне начались прям и срывы, и скандалы, — вспомнила Нюта.

Исполнительница призналась, что работала визажистом и учила детей играть на барабанах. Она добавила, что ее посещали депрессивные мысли, поскольку время после распада группы было тяжелым.

После группы было очень тяжелое время. Самое, наверное, тяжелое. И там разные мысли были, в том числе и такие, — резюмировала Нюта.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что в Москве задержали российского актера Юрия Яковлева, известного по работе в «Ранетках». По информации канала, у мужчины нашли мефедрон, который он пытался спрятать в сугроб. Как указано в публикации, силовики нашли в снегу сверток с веществом, а экспертиза показала, что это мефедрон общей массой примерно два грамма.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.