Экс-звезда «Дома-2» Настя Дашко рассказала, как оказалась в тюрьме

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Бывшая участница телестройки отсидела срок за мошенничество. Анастасия Дашко призналась, что её судьба могла бы сложиться по-другому, если бы бывший бойфренд в тот момент поддерживал её.

37-летняя бывшая участница «Дома-2» провела в «периметре» четыре года, а когда покинула проект зарабатывала на жизнь ведя корпоративы и вечеринки. Это приносило неплохой доход, но мужчине, с которым она тогда жила такая работа Насти совсем не нравилась.

Из-за возлюбленного Дашко решила сменить вид деятельности и выбрала строительный бизнес, достигнув в нём больших успехов.

Я с лёгкостью могу спроектировать фундамент дома, я знаю, что такое ФБС и многое другое. Меня начали называть королевой заводов, обо мне ходили легенды, и я достигла больших высот в сфере продажи и покупок ЖБИ, — вспомнила Настя, слова которой приводит «СтарХит».

Однако, как призналась Дашко, деньги вскружили ей голову и она решилась на преступление. Следствие установило, что женщина забирала товар на продажу, но отдавала его по цене сильно ниже рыночной. Разницу Анастасия клала в свой карман. Таким образом она нанесла предпринимателем ущерб в три миллиона рублей. Её мошенническая схема раскрылась и за этим последовали арест и суд.

Адвокат Дашко, по её словам, утверждал, что реальный срок она получила из-за своей медийности, ведь обычно за такие преступления удаётся отделаться условным наказанием, ведь Настя возместила ущерб. После выхода на свободу Анастасия полностью изменила жизнь, вышла замуж, родила двоих детей и занимается небольшим бизнесом.

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