Бывшую жену певца Прохора Шаляпина ограбили во время отдыха на Гоа. 64-летняя бизнесвумен Лариса Копенкина рассказала о происшествии на своей странице в Instagram.
По словам женщины, её ограбили ночью в отеле, пока она спала. При этом вызвать полицию у неё не получилось, поскольку для этого должен был присутствовать представитель компании, а дозвониться до него не смогли.
Нас ограбили ночью, пока мы спали в номере! Раньше такого здесь не было, увы, мир и люди меняются, — написала она в соцсети.
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ВНИМАНИЕ и на заметку ВСЕМВсех вас с Крещением А у нас дело в шляпе или когда Ангел повернулся к тебе попой очень неприятная история, но я просто всех хочу предупредить кто едит на Гоа ВОРУЮТ здесь теперь((Нас ограбили ночью, пока мы спали в номере Раньше такого здесь не было, увы мир и люди меняются(( Самое грустное что даже тур оператор вам не станет помогать хотя бы вызвать полицию, Полицию не может вызвать отель и вы сами, должен пресутствовать представитель тур.оператора, у нас @coraltravel , ни горячая лининия, ни гид не помогли, поскольку все они заняты очень, Учтите никто вам не перейдёт на помощь и защиты нет никакой! Поэтому будьте внимательны и берегите свои паспорта в первую очередь! Мы не дождались ни полицию, ни представителя от компанию! Все полное фуфло и бла бла про помощь и горячую лининию! Всё решать будете сами, Просто столкнулась впервые, чтоб ночью, в номере, когда спали пришли и очистили Вот такое у нас Крещение, Пошла купаться-окунатся, жизнь продолжается, а в ней может быть все и кроме нас никто не несёт ответственность за наше распиздяйствоВсем хорошего дня и добра! Будьте внимательней на отдыхе и надейтесь только на себя @coraltravel #барак #coraltrav #новости #скандал #пресс #зима#январь #счастья #любовь #все #всем #дом #друзья #любовь #россия #новости #перемены #москва #друзья #рядом #радость #новости #жизнь #пресса #москва #россия #новыйгод2020 #индия #гоа #бага Р. S. В канун Крещения Всевышний спас нас от большей катострофы, а это мы переживём Паспорта на местена честь не покушались сукии,,,
Копенкина винит в инциденте только саму себя, считает, что не была достаточно бдительной. К счастью, паспорта остались на месте, кроме того, воры не стали покушаться на её честь.
Ранее NEWS.ru писал об ограблении на отдыхе в Испании актрисы Инны Чуриковой и её мужа — режиссёра Глеба Панфилова. У пары украли сумку с деньгами и документами прямо в аэропорту по прибытии.
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