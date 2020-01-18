https://static.news.ru/photo/520779ee-3a0e-11ea-acbf-fa163e074e61_660.jpg Лариса Копенкина Фото: larakopenkina/instagram.com

Бывшую жену певца Прохора Шаляпина ограбили во время отдыха на Гоа. 64-летняя бизнесвумен Лариса Копенкина рассказала о происшествии на своей странице в Instagram.

По словам женщины, её ограбили ночью в отеле, пока она спала. При этом вызвать полицию у неё не получилось, поскольку для этого должен был присутствовать представитель компании, а дозвониться до него не смогли.

Нас ограбили ночью, пока мы спали в номере! Раньше такого здесь не было, увы, мир и люди меняются, — написала она в соцсети.

Копенкина винит в инциденте только саму себя, считает, что не была достаточно бдительной. К счастью, паспорта остались на месте, кроме того, воры не стали покушаться на её честь.

Ранее NEWS.ru писал об ограблении на отдыхе в Испании актрисы Инны Чуриковой и её мужа — режиссёра Глеба Панфилова. У пары украли сумку с деньгами и документами прямо в аэропорту по прибытии.