Названо имя актрисы, которую могут обвинить в убийстве Мэтью Перри Экс-жена Чарли Шина принесла смертельную дозу Мэттью Перри в день его гибели

Фото: o05/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Брук Мюллер

Женщиной, которая, по сведениям полиции, принесла смертельную дозу наркотиков в дом звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри перед его гибелью, оказалась бывшая супруга его коллеги Чарли Шина актриса и риелтор Брук Мюллер, пишет The Blast. По данным издания, после допроса и изучения содержания ее мобильного телефона сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США могут предъявить ей обвинение в непредумышленном убийстве. Также сообщается, что по делу о смерти Перри проходит еще несколько человек.

Теперь личность таинственной женщины, имеющей отношение к этому делу, раскрыта. Это не кто иная, как бывшая жена Чарли Шина Брук Мюллер. Как и Перри, она проходила реабилитацию от злоупотребления психоактивными веществами. В результате обыска в ее доме власти изъяли ноутбук и iPhone. Пока бывшая жена Шина не арестована, однако она обратилась к адвокату за помощью, — сообщает издание.

Мюллер не комментирует ситуацию, однако ее представители уверяют, что она не имеет к смерти Перри никакого отношения. По слухам, Мюллер и Перри встретились в реабилитационном центре и неожиданно подружились, после чего продолжили общение.

Ранее сообщалось, что Перри, который скончался в прошлом году, больше всего на свете мечтал стать отцом, рассказала его бывшая возлюбленная и помощница Кейти Эдвардс. Она поделилась, что последний раз видела Перри в одном из небольших баров незадолго до его кончины. Тогда он заявил ей, что помолвлен, однако ее эта новость не удивила, поскольку он всегда хотел создать семью.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.