Экс-жених Бузовой вышел с фиксатором на плече в шоу «Танцы со звёздами»

https://static.news.ru/photo/53e24bb4-6441-11eb-bd78-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова и Давид Манукян Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян вышел на танцпол с фиксатором на одной руке в шоу «Танцы со звёздами». Блогер, попавший на проект вместе с известными актёрами, якобы получил накануне выступления травму плеча.

Манукян в паре с партнёршей Дарьей Палей исполнил индийский танец, программа вышла в эфире телеканала «Россия 24».

Манукян то и дело публиковал в сторис жалостливые фотографии в плечевом ортезе. Зрители заподозрили, что делается это специально: блогер опасается вылететь из шоу после разрыва с Ольгой Бузовой.

Сначала Манукян демонстрировал скованные движения, но после резко собрался и выступил с травмированной рукой. Однако, фиксатор не помог. Судьи очень прохладно отнеслись к рэперу. Пара набрала шесть баллов и может покинуть шоу по итогам зрительского голосования, Вполне возможно, что поклонники Ольги Бузовой захотят проучить её бывшего, проголосовав за вылет именно этой пары.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица и телеведущая Ольга Бузова высказалась о расставании с блогером Давидом Манукяном. Артистка рассказал, что сейчас ей очень тяжело, так как все ситуации она принимает близко к сердцу.