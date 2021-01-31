Экс-жених Бузовой вышел с фиксатором на плече в шоу «Танцы со звёздами»

Бывший бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян вышел на танцпол с фиксатором на одной руке в шоу «Танцы со звёздами». Блогер, попавший на проект вместе с известными актёрами, якобы получил накануне выступления травму плеча.
Манукян в паре с партнёршей Дарьей Палей исполнил индийский танец, программа вышла в эфире телеканала «Россия 24».
Манукян то и дело публиковал в сторис жалостливые фотографии в плечевом ортезе. Зрители заподозрили, что делается это специально: блогер опасается вылететь из шоу после разрыва с Ольгой Бузовой.
Сначала Манукян демонстрировал скованные движения, но после резко собрался и выступил с травмированной рукой. Однако, фиксатор не помог. Судьи очень прохладно отнеслись к рэперу. Пара набрала шесть баллов и может покинуть шоу по итогам зрительского голосования, Вполне возможно, что поклонники Ольги Бузовой захотят проучить её бывшего, проголосовав за вылет именно этой пары.
Ранее NEWS.ru сообщал, что певица и телеведущая Ольга Бузова высказалась о расставании с блогером Давидом Манукяном. Артистка рассказал, что сейчас ей очень тяжело, так как все ситуации она принимает близко к сердцу.