Экс-жених Бузовой рассказал об отношениях с алкоголичкой

«Мальдивский муж» Ольги Бузовой Давид Манукян (Дава), ставший ведущим шоу «Дом-2», всё чаще делится подробностями своей личной жизни. На этот раз экс-жених певицы рассказал на поляне об отношениях с алкоголичкой, передаёт StarHit.

В одном из недавних выпусков Дава осудил пристрастие участников шоу к алкоголю. 28-летний ведущий был недоволен, что они вместо занятия важными вещами прикладываются к бутылке.

Это ненормально. У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала. Это ни хрена не смешно, — поделился Манукян.

Поклонникам известно, что блогер встречался с Кариной Кросс и Ольгой Бузовой. Также он несколько раз намекал, что в его жизни встречались и другие девушки, однако об отношениях с ними он говорил без подробностей. Кого подразумевал Дава, говоря на тему проблем с алкоголем, остаётся только гадать.

Напомним, что Бузову неоднократно обвиняли в том, что певица является на работу пьяной. Совсем недавно было два таких инцидента. Самый свежий — скандал на «Матч ТВ». Бывшая супруга футболиста сборной России собиралась в эфире искромётно говорить о футболе. В это время Дмитрий Губерниев решил поставить звезду в тупик вопросом про коньяк. В результате острого диалога Бузова расплакалась. В соцсетях пошли предположения, что певица пришла на эфир пьяная. История зашла так далеко, что некоторые Telegram-каналы даже распространили фейк-сторис генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки. В ней говорилось, что Ольга якобы была пьяная, однако никто её за это не винит. Позднее Канделаки в своём Instagram заверила, что это фейк.

Ранее в Волгограде прошёл скандальный концерт певицы. Бузова выступала на фестивале ParkSeason Fest. Появившись перед зрителями, артистка нецензурно выругалась в микрофон, а в один момент показала собравшимся на её выступлении средний палец. Звезда чрезмерно много шутила — по мнению волгоградцев, не очень адекватно. Помимо этого, певица заявила, что «нужно каждую секунду ловить момент, наслаждаться жизнью, потому что жизнь одна». В свою очередь нарколог и психиатр Алексей Казанцев в беседе с NEWS.ru оценил состояние Ольги. По мнению врача, это могло быть «возможно, состояние лёгкого алкогольного опьянения», но точно не более того.