Экс-жених Бузовой неожиданно стал фаворитом шоу «Танцы со звёздами»

https://static.news.ru/photo/11bf661e-6f53-11eb-8407-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/TENI Blaiz/youtube.com

Бывший бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян оказался на первом месте турнирной таблицы проекта «Танцы со звёздами» на телеканале «Россия 1». Блогер вместе с Дарье Палей исполнил румбу под живой аккомпанемент Филиппа Киркорова.

В прошлом профессиональный танцор, Дава безупречно выполнил все движения, вложив в танец массу эмоций. Это отметили и члены жюри, и ведущий Андрей Малахов.

Экс-жених Бузовой подтвердил, что ему тяжело далось это чувственное выступление, так как он до сих пор переживает разрыв отношений. По словам блогера, больше он не собирается искать счастья в личных отношениях, хотя сам так душевно обнял и поцеловал Дарью Палей, что многие усомнились в его словах.

Ты открываешься человеку всей душой, а он идет и выливает негатив на тебя. Для меня это предательство. Я чувствую боль. Я не хочу любви, я это для себя понял. Мне так проще, у меня не складывается. Я буду танцевать с раненой душой, — изливал душу Манукян.

К слову, на жюри произвела впечатление не только искренность блогера, проявившаяся в танце, но и выступление Филиппа Киркорова, появление которого где бы то ни было всегда становится сенсацией. Это отметила судья проекта Дарья Златопольская, посоветовавшая Даве всегда оставаться самим собой — тогда у блогера будут получаться отличные выступления.

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