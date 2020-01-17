Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова Мария Зубкова родила сына от баскетболиста Андрея Зубкова. Он стал её вторым мужем после разрыва с участником «Иванушек». На днях спортсмен забрал супругу с малышом домой.
Роды прошли в перинатальном центре «Лапино». Молодой человек опубликовал радостные кадры в сторис своего Instagram. Имя ребёнка родители пока держат в секрете, однако уже известно, что мальчик родился крупным. Его вес составляет четыре килограмма.
С бывшим мужем Мария официально разошлась 10 сентября. У пары двое совместных сыновей — Иван 15 лет и Артемий 11.
О том, что у девушки роман с баскетболистом клуба «Химки» Андреем Зубковым, стало известно летом 2019 года, когда пара вместе отправилась отдыхать в США. Познакомила Марию и Андрея первая жена «Иванушки» Мария Лопатова, которая ушла от него в 2001-м к Андрею Кириленко, писал NEWS.ru.
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