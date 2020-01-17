https://static.news.ru/photo/b554aac0-390b-11ea-a81a-fa163e074e61_660.jpg Фото: k1x1k/instagram.com

Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова Мария Зубкова родила сына от баскетболиста Андрея Зубкова. Он стал её вторым мужем после разрыва с участником «Иванушек». На днях спортсмен забрал супругу с малышом домой.

Роды прошли в перинатальном центре «Лапино». Молодой человек опубликовал радостные кадры в сторис своего Instagram. Имя ребёнка родители пока держат в секрете, однако уже известно, что мальчик родился крупным. Его вес составляет четыре килограмма.

С бывшим мужем Мария официально разошлась 10 сентября. У пары двое совместных сыновей — Иван 15 лет и Артемий 11.

О том, что у девушки роман с баскетболистом клуба «Химки» Андреем Зубковым, стало известно летом 2019 года, когда пара вместе отправилась отдыхать в США. Познакомила Марию и Андрея первая жена «Иванушки» Мария Лопатова, которая ушла от него в 2001-м к Андрею Кириленко, писал NEWS.ru.