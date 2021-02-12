Экс-жена «рыжего Иванушки» родила четвёртого сына

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Бывшая жена певца Андрея Григорьева-Апполонова из «Иванушек» стала мамой в четвёртый раз. Отец ребёнка — баскетболист Андрей Зубков. У пары уже есть общий сын, Александр, которому в январе исполнился годик.

Теперь Мария Банкова — мама четырёх сыновей. От экс-супруга у неё два старших — 17-летний Иван и 12-летний Артемий.

Новорожденного назвали Михаилом. О появлении на свет малыша 13 февраля сообщили подписчикам в Instagram его родители.

Добро пожаловать в этот мир, наше счастье, — написала многодетная мать.

Пост сопровождается фото, сделанными прямо в родильном зале клиники «Лапино». Муж был рядом во время появления их малыша на свет, и разрыдался, когда новорожденного положили маме на живот.

Баскетболист также опубликовал трогательное видео появления сына на свет.

Наше чудо. Я думаю что можно поделиться с вами , как появился наш малыш, — написал он на своей странице в Instagram.

Как писал NEWS.ru, старший сын рыжего «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Иван, переехал к нему жить. Артист расстался с Марией Банковой в апреле 2019 года. Бывшая супруга певца вместе с 12-летним Артемием осталась в Санкт-Петербурге.