Экс-жена Пьехи призналась, что сказала бы обидчице своего сына

Модель Наталья Горчакова, которая является матерью сына Стаса Пьехи, призналась, что не хотела бы беседовать с обидчицей ребёнка — женой известного футбольного судьи Ириной Безбородовой. Она призналась, что после нападения, боится, что мальчик может подумать будто насилие со стороны взрослых — это норма. Об этом пишет ФАН.

Я боюсь, что мой сын может решить, что подобная ситуация, когда на него нападают и избивают, — это норма. Это ведь не просто стычка с какими приятелями в детском саду... На него напала взрослая женщина, — сказала она.

Что касается Безбородовой, Горчакова отметила, что ей хватило последней встречи, поэтому ни о каких разговорах с ней не может быть и речи. Однако, если бы случай всё же представился, то вряд ли до неё дошёл бы смысл слов Горчаковой.

А если бы всё-таки пришлось, то я сказала бы ей, что кем бы она ни была, какой бы пост ни занимал её супруг — это не даёт ей никакого права поднимать руку на детей и людей пожилого возраста, да и вообще на кого угодно, — сказала мать пострадавшего ребёнка.

Модель хотела бы знать, что почувствовала бы сама Безбородова, если бы оказалось на её месте, ведь она тоже мать.

Со Стасом Пьехой Наталья постоянно на связи. Она отметила, что до инцидента он приезжал навестить семью в коттедж. Также она призналась, что просто хочет справедливости и надеется, что больше такая ситуация никогда не повторится.

Ранее Горчакова сравнила последние дни своей жизни после избиения семилетнего Петра с войной. Девушка отметила, что наследник постоянно спрашивает её, когда его выпишут из больницы и отпустят домой и когда ему купят новую игрушку. Горчакова также поблагодарила подписчиков за поддержку.