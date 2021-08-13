Экс-жена Мамаева заявила, что футболист предал её ребёнка

Экс-жена футболиста Павла Мамаева Алана заявила в интервью проекту «Исповедь» онлайн-кинотеатра Premier, что спортсмен предал её ребёнка — сына Алекса от предыдущих отношений женщины, которого футболист усыновил.

Привыкшая к богатой жизни Мамаева теперь живёт в небольшой квартире. По её словам, Павел обещал им жильё, где сейчас заканчивается ремонт, однако, судя по всему, Алану туда жить не пустят.

Та квартира, которую Паша нам обещал дать на проживание, уже готова, в ней заканчивается ремонт. Но в какой-то момент он сказал, что я там жить не буду — могу приходить туда, ночевать, но вещей моих там не будет. Я спросила: «А с кем будут жить дети?» Мне ответили: «С няней и водителем». То есть я приходящая мама, — рассказала она.

Бывшая супруга спортсмена также переживает за сына. Алана заявила: в суде адвокаты футболиста делают акцент на том, что у него лишь один ребёнок от Мамаевой — дочь Алиса, которую она родила от него. По мнению женщины, таким образом Павел предал сына.

Можно простить всё что угодно, но предательство ребёнка — нет. Это не зверюшка какая-то, это ребёнок. Это всё реально из-за алиментов? Серьёзно? Это настолько подло, — отметила Алана.

В апреле этого года Павел и Алана Мамаевы официально расторгли брак, просуществовавший восемь лет. Изначально пара хотела разойтись мирно, но потом Мамаева уличила экс-супруга в нескольких изменах и пожаловалась на маленькие, по её словам, алименты: спортсмен выделял на ребёнка 12 тысяч рублей, а позже 30 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что суд Ростова-на-Дону арестовал по иску футболиста дорогие автомобили Аланы. Адвокат Вадим Лялин отметил: спортсмен требует от инстанции не делить имущество пополам, так как девушка не работает.