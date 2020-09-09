Экс-жена Гордона впервые после развода показала детей от телеведущего

https://static.news.ru/photo/d08ec5d4-f330-11ea-81f7-fa163e074e61_660.jpg Ноза Абдулвасиева Фото: nozaah/instagram.com

Бывшая жена Александра Гордона впервые после тайного развода с телеведущим показала подросших сыновей — пятилетнего Александра и трёхлетнего Фёдора.

Видео с детьми 26-летняя Ноза Абдулвасиева опубликовала в Instagram. В ролике мальчики расставляют шахматные фигуры.

Поклонники выразили сожаление, что семья распалась, а также подчеркнули, что сыновья безумно хороши, «правда, на папу почему-то совсем не похожи». В комментарии Ноза отметила, что Гордон общается со своими детьми.

Гордон и Абдулвасиева поженились в 2014 году. Телеведущий утверждал, что 30-летняя разница в возрасте не имеет значения. Пара развелась этим летом. О причинах расставания неизвестно, но появились слухи о романе Гордона с телеведущей Юлией Барановской, бывшей женой футболиста Андрея Аршавина.

Ранее адвокат Жанна Маргулис, представляющая интересы телеведущего Александра Гордона, рассказала, что бракоразводный процесс её подопечного и студентки ВГИКа Нозанин Абдулвасиевой прошёл мирно и без судебных разбирательств. Документы на развод подала 26-летняя супруга телеведущего. Свидетельство о расторжении брака она получила 17 июля, в день своего рождения, сообщал NEWS.ru.

56-летний Гордон был женат четыре раза. Первой супругой телеведущего была Мария Вердникова, с которой он жил в США. Позже Гордон был в гражданском браке с актрисой Наной Кикнадзе. Второй женой телеведущего стала Екатерина Прокопьева, которая потом оставила фамилию мужа. Теперь она известна всем как Катя Гордон. В 2011 году телеведущий женился в третий раз на 18-летней Нине Щипиловой.